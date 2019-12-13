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Ürdün'de domuz gribi vakası 90'a yükseldi

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sayısı 90'a yükseldi.

13.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:52Ürdün'de domuz gribi vakası 90'a yükseldi
'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sayısı 90'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Saad Cabir, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Ürdün'deki domuz gribi vakalarına ilişkin bilgi verdi.
Ülkede domuz gribine yakalananların sayısını 90 olarak açıklayan Cabir, bu kişilerden pek çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 8 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı.
Ürdün Sağlık Bakanlığınca 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerak Askeri Hastanesi'nde kronik romatizma kaynaklı bağışıklık (immün) yetmezliği olan bir kişinin, domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise devlet hastanelerinde tedavi gördüğü ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca daha önce domuz gribine yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtilmişti.
Ürdün'de daha önce de domuz gribi vakaları görülmüştü.

fahrettin koca, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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