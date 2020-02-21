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Ürdün'de Filistinli mültecilerin dönüş hakkı meselesini BM'ye taşımak için imza kampanyası

Ürdün'de, geri dönüş hakkı konusunda Filistinli mültecilerin seslerini duyurmak amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) iletilmek üzere imza kampanyası başlatıldı.

21.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:20Ürdün'de Filistinli mültecilerin dönüş hakkı meselesini BM'ye taşımak için imza kampanyası
'de, geri dönüş hakkı konusunda Filistinli mültecilerin seslerini duyurmak amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) iletilmek üzere imza kampanyası başlatıldı.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Meclisi'ndeki Filistin Komitesi ile İngiltere merkezli Filistin Hakkı Derneği, Filistinli mültecilerin ülkelerine dönüş ve tazminat haklarını gündeme taşımak için halk kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında 1 milyon imza toplanması ve toplanan imzaların Birleşmiş Milletler'e sunulması planlanıyor.
ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Plan, Filistinlilerin geri dönüş hakkı, Doğu Kudüs, yerleşim birimlerinin kaldırılması gibi talepleri görmezden geliyor.

Birleşmiş Milletler, Filistin, Ürdün, Dönüş, Güncel

Kaynak: AA

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