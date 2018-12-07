07 Aralık 2018, 11:20
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Ürdün'de Göstericiler Hükümetin İstifasını İstiyor

Ürdün

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başbakanlık binasına yakın bir alanda gerçekleştirilen gösteriye katılanlar sloganlar atması Ürdün güvenlik güçleri ile binaya yaklaşmaya çalışan eylemciler arasında arbede yaşanması Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericiler, Başbakan Ömer er-Rezzaz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başbakanlık binasına yakın bir alanda gerçekleştirilen gösteriye katılanlar sloganlar atması
Ürdün güvenlik güçleri ile binaya yaklaşmaya çalışan eylemciler arasında arbede yaşanması Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericiler, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifasını istedi.

Aktvistlerin çağrısı üzerine vergi yasasını protesto etmek için başkent Amman'da düzenlenen gösteriye, yağan yağmura rağmen yüzlerce kişi katıldı.

Başbakanlık binasına yakın bir alanda gerçekleştirilen gösteri sırasında güvenlik güçleri ile binaya yaklaşmaya çalışan bazı eylemciler arasında arbede yaşandı.

Yağmura rağmen düzenlenen gösteride, Başbakanlığa çıkan yol eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başbakan Rezzaz'ın ve hükümetin istifasını talep eden eylemciler, "Rezzaz defol", "Meşru talebimiz, siyasi reform" şeklinde sloganlar attı. Başbakanlık,Ürdün
07 Aralık 2018 Cuma 11:20