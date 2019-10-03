Haberler » Güncel » Haber

Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ürdün'ün başkenti Amman Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek...

03.10.2019 15:08
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ürdün'ün başkenti Amman
Öğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlar
Ürdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.
Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Göstericiler, zam talebiyle grev yapan öğretmenlere destek mesajları içeren pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.
Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)

Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Milletvekili Zülfü Ağar'dan Başkan Güder'e ziyaret
16:54 - Paris'teki Bıçaklı Saldırgan Polis Çıktı: 4 Ölü
16:54 Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat
16:54 İstanbul üniversitesi cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi
16:54 Kuzeyşehir konutları görücüye çıktı
16:54 EMŞAV'dan Alanya'ya yeni şube
16:52 Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü