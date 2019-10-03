Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ürdün
'ün başkenti AmmanÖğretmenlere destek vermek için düzenlenen gösteriye katılanlarÜrdün bayrakları ve dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.
Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Göstericiler, zam talebiyle grev yapan öğretmenlere destek mesajları içeren pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.