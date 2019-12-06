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Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Filistin'e yönelik ihlalleri protesto edildi

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail ve ABD'nin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve Yüzyılın Anlaşması Planı'na tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

06.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:49
'ün başkenti Amman'da, ve ABD'nin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve Yüzyılın Anlaşması Planı'na tepki amacıyla gösteri düzenlendi.
Ürdün'deki bazı sendikaları ve siyasi isimleri bünyesinde barındıran "Yüzyılın Anlaşması Planıyla Mücadele Ulusal Koalisyonu" tarafından başkent Amman'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, El-Hüseyni Camisi'nden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile, Milletvekili Suud Ebu Mahfuz, İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ile eski Milletvekili Ali Ebu es-Sukker'in yanı sıra çok sayıda Ürdünlü katıldı.
"Yüzyılın Anlaşması yok olma yolunda", "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlallerine tepki gösterdi.
Burada, AA muhabirine konuşan Genel Sekreter Adayile, Ürdünlülerin Yüzyılın Anlaşması Planı ve Filistin meselesinin tasfiyesini reddettiğini söyledi.
El-Islah Koalisyonu Başkanı Akayile ise Ürdün hükümetinin, Filistin meselesi konusunda yetersiz kaldığını savundu. Akayile, ülkeye yönelik iç ve dış tehditler karşısında direniş gösterecek ve onları bertaraf edebilecek güçlü bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Ürdün'de İsrail ve ABD'nin Filistin'e yönelik ihlalleri protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA


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