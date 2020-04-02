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Ürdün'de kamptaki mültecilere korona taraması

Ürdün'deki Zaatari Mülteci Kampı'nda kalan mülteciler korona virüsü salgınına karşı muayene edilerek kontrolden geçirildi.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:15
Ürdün'de kamptaki mültecilere korona taraması
Ürdün 'deki Zaatari Mülteci Kampı'nda kalan mülteciler korona virüsü salgınına karşı muayene edilerek kontrolden geçirildi.
Suriye 'de Esad rejiminin saldırıları sonucu evsiz kalan Suriyeliler, sınırın Ürdün tarafında bulunan Zaatari Mülteci Kampı'na yerleşmişti. Korona virüs vakalarının Ürdün'de de görülmesinin ardından kampta önlemler arttırıldı. Kampta virüsün yayılmaması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve kamptaki sağlık yetkilileri harekete geçti. Korona virüs salgınına ilişkin bilgilendirme yapılan Suriyeliler, tek tek muayene edildi.
Yetkililer, olası vakalara karşı tedbirlerin alındığını ifade etti. İlaç stokunun da yapıldığını bildiren yetkililer, teması en aza indirerek sosyal mesafenin korunması gerektiğine dikkat çekti.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Ürdün, Güncel
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