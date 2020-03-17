Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 tutuklu serbest bırakıldı
Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.
17.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:50
Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Ali el-Mubeyyidiyn, koronavirüsle mücadele kapsamında, kabahat suçlarından tutuklu bulunan ve yargılamalarına devam edilen 1500 kişinin serbest bırakılması kararı alındığını duyurdu.
Ürdün'de şu ana kadar 35 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Ali el-Mubeyyidiyn, koronavirüsle mücadele kapsamında, kabahat suçlarından tutuklu bulunan ve yargılamalarına devam edilen 1500 kişinin serbest bırakılması kararı alındığını duyurdu.
Ürdün'de şu ana kadar 35 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ürdün, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı