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Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 tutuklu serbest bırakıldı

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.

17.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:50
Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 tutuklu serbest bırakıldı
Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Ali el-Mubeyyidiyn, koronavirüsle mücadele kapsamında, kabahat suçlarından tutuklu bulunan ve yargılamalarına devam edilen 1500 kişinin serbest bırakılması kararı alındığını duyurdu.
Ürdün'de şu ana kadar 35 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ürdün, Güncel

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