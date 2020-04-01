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Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı 274'e yükseldi

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 274'e yükselirken hükümet salgınla mücadelede ek kararlar aldı.

01.04.2020 00:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:20
Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı 274'e yükseldi
Ürdün 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 274'e yükselirken hükümet salgınla mücadelede ek kararlar aldı.
Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Cabir, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 274'e ulaştığını söyledi.
Bu arada 4 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının da 30'a çıktığını aktaran Cabir, ülkenin farklı noktalarında 1220 virüs testi yapan sağlık personeline teşekkürlerini sundu.
Ürdün'de bugüne kadar 5 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayılarının artışında günden güne düşüş dikkati çekiyor.
Ülkede son üç gündeki yeni vaka sayısı sırasıyla 11, 13 ve 9 olarak kaydedilmişti. En fazla yeni vaka ise 40 kişide virüsün tespit edildiği 26 Mart olarak kayıtlara geçmişti.
Salgınla mücadelede yeni önlemler
Hükümet Sözcüsü Adayile ise vatandaşları korumak ve virüsle mücadele için hükümet tarafından alınan yeni kararları açıkladı.
Adayile, cuma günü 24 saatliğine tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, çalışma izni olan tüm ticarethane ve kurumların kapatılacağını, cumartesi günü ise durumun şu anki haline döneceğini söyledi.
Cumartesi gününden itibaren bazı dükkanların vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için yerel saatle 10.00 ila 18.00 saatlerinde çalışabileceğini kaydeden Adayile, araçlarda izni olan sadece bir kişinin seyahatine müsaade edileceğini belirtti.
Adayile, ayrıca perşembe gününden itibaren köy ve mahallelerde devriyelerin sayısının artırılacağını ve izin belgesi kontrollerinin sıklaştırılacağını söyledi.
Ürdün'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 25 Mart'tan itibaren yasak gevşetilerek belli saatlerde uygulamaya devam edilmesine karar verilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Ürdün, Güncel
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