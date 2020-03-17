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Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı 33'e çıktı

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.

17.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02
Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı 33'e çıktı
Ürdün 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.

Başkent Amman 'daki Prens Hamza Hastanesi Müdürü Abdulaziz el-Haşman, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 33'e çıktığını aktaran Haşmani, hastaların durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Amman Borsası faaliyetlerini askıya aldı
Öte yandan koronavirüs nedeniyle Amman Borsası, faaliyetlerini bir süreliğine durdurdu.
Salgının küresel piyasalarda yol açacağı olumsuz yansımalarından korunmak amacıyla Başbakanlık kararnamesiyle Amman Borsasının faaliyetlerinin ikinci bir talimata karar askıya alındığı açıklandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Amman, Ürdün, Güncel

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