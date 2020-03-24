Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ürdün'de koronavirüsle mücadelede 'psikolojik destek' girişimi - Haberler

Ürdün'de koronavirüsle mücadelede "psikolojik destek" girişimi

Ürdün'deki psikiyatri uzmanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişe, korku ve stresle mücadeleye destek vermek üzere "Yalnız değilsiniz, sizinle beraberiz" sloganıyla bir girişim başlattı.

24.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:28
Ürdün'de koronavirüsle mücadelede
Ürdün 'deki psikiyatri uzmanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişe, korku ve stresle mücadeleye destek vermek üzere "Yalnız değilsiniz, sizinle beraberiz" sloganıyla bir girişim başlattı.
Ürdün Psikiyatri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Tıp Kurulu iş birliğiyle yürütülen bu girişimle isteyenlere görüntülü arama yöntemi aracılığıyla psikososyal destek veriliyor.
Projenin öncüsü, kriz yönetimleri uzmanı Nur es-Saayide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimin Kovid-19 salgını kaynaklı psikolojik sorunlar yaşayan tüm vatandaşları kapsadığını belirtti.
Saayide, bu girişimle hastane, otel veya evlerde karantina altında bulunanlar, yaşlılar, engelliler, virüse yakalanmaktan veya karantina altına alınmaktan korkanlar ve sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Girişimde 45 psikiyatr, 23 terapistin yer aldığına işaret eden Saayide, psikolojik destek hizmetinin herkese ücretsiz olarak verileceğini vurguladı.
Ürdün'de Kovid-19 vaka sayısının dün 128'e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ürdün, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:59: İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanıyor - Haber 13:59: Ekmek büfelerinde 1 metre mesafe kuralı - Haber 13:59: Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu ilçelerde de görevde - Haber 13:58: Yaşlı vatandaşların imdadına polis yetişti - Haber 13:58: Osmangazi zabıtasından 'yaşlı' denetimi - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading