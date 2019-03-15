Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya Destek Gösterisi

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Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde, yüzlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.Ülkedeki İslami hareket, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İrbid kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi "Kanımız, canımız Aksa'ya fedadır", "Aksa'nın özgürlüğe ihtiyacı var" sloganları attı.Göstericiler, İsrail'i kınayan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.İsrail polisinin Aksa'ya son saldırısıİsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla salı günü öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif'in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.İsrail polisi önceki gün Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.