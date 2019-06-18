Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ürdün
'deki Müslüman Kardeşler
Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) tarafından Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatı dolayısıyla taziye çadırı kuruldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ürdün makamlarının, başkentteki Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılınmasına izin vermemesi üzerine İÇCP'nin Genel Sekreterlik binası yakınlarındaki bir meydanda kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda İhvan yetkilisi ile Ulusal Islah İttifakı Parlamento
Bloku üyeleri katıldı.
Erdoğan ve Al Sani'nin duruşuna övgü
İÇCP ayrıca Mursi için taziye çadırı kurdu. Burada konuşan eski Ürdün Barosu Başkanı Salih el-Armuti, Mursi'nin vefatıyla ilgili açıklamada bulunmayan Arap rejimlerine tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin duruşunu övdü.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas
adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.