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Ürdün'de öğretmenlerin zam protestosuna müdahale

Ürdün'ün başkenti Amman'da öğretmenlerin zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.

05.09.2019 19:04
Ürdün'ün başkenti Amman'da öğretmenlerin zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.
Amman'da binlerce öğretmen maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle gösteri düzenledi. Öğretmenler, Amman'daki hükümet binası yakınlarındaki meydanda bir araya geldi.
Gösteri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, gösteri yapan öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Emniyet yetkilileriyle meydana gelen Amman Valisi Said Şihab, göstericilerden kendilerine karşı güç kullanılmadan dağılmalarını istedi.
Bu uyarıdan kısa bir süre sonra güvenlik güçleri Dördüncü Kavşak bölgesine ulaşmaya çalışan öğretmenlere karşı güç kullandı.
Amman başta olmak üzere birçok kentte emniyet güçleri, öğretmenlerin gösteri alanlarına ulaşımını engellemek için yolları kapatmıştı.
Ürdün'de öğretmenlerin zam protestosuna müdahale

Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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