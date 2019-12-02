Haberler » Güncel » Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü - Haber

Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü

Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

02.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:59Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın: 8'i çocuk 13 ölü

'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Yanan bölgenin görüntüsü (TV KAYDI)

-Yanan çiftlik evinin fotoğrafları



Ürdün, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:35 DAP'tan Adilcevaz Belediyesinin projesine destek
11:38 SPORCU AİLELER - Eski başpehlivan, oğlunu da pehlivan yetiştiriyor
11:38 Mersin'de bazı binalarda bulunan evlerin kapı zillerine tarih yazılması
11:37 Küre Dağları Milli Parkı beyaza büründü
11:32 Çocuklardan önce doğa yürüyüşü sonra temizlik
2.12.2019 11:47:04