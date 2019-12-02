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Ürdün'de pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölü

Ürdün'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölüÜrdün, (DHA)- Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

02.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:08
'de Pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölü
Ürdün, (DHA)- Ürdün'de iki Pakistanlı ailenin kaldığı çiftlik evinde çıkan yangında, 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu belirtildi.
Yangın, Ürdün'ün başkenti Amman'ın kentinin güneybatısındaki Shuna bölgesindeki bir çiftlik evinde çıktı. İki Pakistanlı ailenin evde çıkan yangında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığını belirtti. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Ürdün'de pakistanlıların kaldığı çiftlik evinde yangın 8'i çocuk 13 ölü

Ürdün, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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