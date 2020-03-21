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Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı

Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, ülkeleri sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli önlemler almaya itiyor. Son olarak Ürdün'de de yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

21.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:07

Ürdün hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu sabah itibari ile geçerli olan yasağa uymayan vatandaşlara, hapis cezası uygulanacak.

YASAK, SİREN SESLERİYLE HATIRLATILDI

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı için sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, kararın uygulamaya konulduğu halka hatırlatıldı.

KARARA UYMAYANLAR, HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtti.

Ürdün'de son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.

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Ürdün’de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı
Etiketler : Sabah, Ürdün, Dünya, Güncel

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