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Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi

Ürdün'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

21.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:46Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi
'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Yüzyılın Anlaşması'yla Mücadele için Ulusal İttifak'ın çağrısı üzerine ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınında "Amman Kudüs'ün kardeşidir." başlığı altında gösteri düzenlendi.
Sözde barış planına karşı sloganlar atan protestocular, üzerinde "Siyonist İsrail'le normalleşmeyi kabul etmiyoruz", "Suça ortak olmayacağız" gibi yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.
Gösteriye, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ve İhvan yöneticilerinden Sabit El-Asaf başta olmak üzere birçok siyasi parti lideri ve parlamenter de destek verdi.
Trump'ın sözde barış planı
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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