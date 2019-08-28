Haberler» Güncel» Haber

- Ürdün'de Tüp Patladı, Restoran Çöktü

- Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktüAMMAN - Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü.

28.08.2019 11:23
- Ürdün'de Tüp Patladı, Restoran Çöktü
- Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü
AMMAN - Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı.
Ürdün'ün başkenti Amman'ın Rinbu Caddesinde bir restoranda gaz tüpü patladı. Ürdün sivil savunma sözcüsü Albay İyad El-Ömer, restoranın tamamen çöktüğü patlamada çevre binalarda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. El-Ömer, bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından enkazın temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışanların bölgeye sevk edildiğini söyledi.
- Ürdün'de Tüp Patladı, Restoran Çöktü

Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:14   "Vosvos" tutkunları Kırklareli'nde buluşacak
12:13   Vali Gündüzöz: "Türkiye'nin kalbi Malazgirt'te attı"
12:12   Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü
12:12   Sel felaketi yaşanan Düzce'de iyileştirme çalışmaları sürüyor
12:12   Başına tahta kazıkla vurduğu yeğenini yaraladı
12:12   Güney Kore'den Japonya'ya "ticaret listesi" tepkisi
12:12   Eğitimini tamamladı, işaret dili sertifikasını aldı