Haberler » Güncel » Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı

Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

06.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:24 Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı
Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Devlet televizyonuna konuşan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Bakan Cabir, daha fazla bilgi paylaşmadı.
Turistlerden 3'ü Meksika, biri İsviçre vatandaşı
Ürdün Kamu Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada ise yaralanan turistlerden 3'ünün Meksika, birinin İsviçre vatandaşı olduğu aktarıldı.
Yaralı 4 Ürdünlüden 2'sinin güvenlik görevlisi, birinin turist rehberi, birinin de otobüs şoförü olduğu bilgisi verilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

turist, Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:38   Kolombiya'nın FARC muhaliflerini bombardımanında çocuklar da ölmüş
00:37   Anneden kask takmayan oğluna "polise yakalatmalı" doğum günü sürprizi
00:37   3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
00:36   Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü
00:35   Burdur'da kaza 1'i çocuk 4 yaralı
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:38:26