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Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik ihlalleri protesto edildi.

31.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:02 Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi
'ün başkenti 'da, Çin'in Müslüman Türklerine yönelik ihlalleri protesto edildi.
Göstericiler, Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin çağrısıyla başkent Amman'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde toplandı.
Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskılara son verilmesi çağrısı yapan göstericiler, "Uygur Müslümanlarına karşı terörü durdur", "Uygur Müslümanlarını kurtar", "Uygur Türkleri için insan hakları nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.
İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uygurlara karşı suç işleniyor. Uluslararası toplumu, Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik ihlallerine son vermesi için müdahale etmeye çağırıyoruz." dedi.
"Müslümanlar nerede? Müslümanların kanı bu kadar değersiz mi? Uyanın ve Müslüman kardeşlerinizi destekleyin." diyerek Müslümanları harekete geçmeye çağıran Adayile, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını dini haklara baskı olarak nitelendirdi.
Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.
Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Amman, Ürdün, Uygur, Güncel

Kaynak: AA

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