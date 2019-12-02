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Ürdün'de yargılanan İsraillinin duruşması yarına ertelendi

Ürdün'de Devlet Güvenlik Mahkemesi, 29 Ekim'de ülkeye yasa dışı yollarla giren İsrail vatandaşının duruşmasını yarına erteledi.

02.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:22Ürdün'de yargılanan İsraillinin duruşması yarına ertelendi
'de Devlet Güvenlik Mahkemesi, 29 Ekim'de ülkeye yasa dışı yollarla giren vatandaşının duruşmasını yarına erteledi.
Ürdün devlet televizyonu Al-Mamlaka'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan İsrail vatandaşı Konstantin Kotov'a "yasa dışı yollarla ülkeye girme" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamaları yöneltildi.
Duruşma salonunda hakkındaki iddianamenin yüzüne okunmasının ardından sanık, "Yasa dışı yollarla ülkeye girme" suçlamasını kabul etti ancak "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamasını reddetti.
Mahkeme de uyuşturucu suçlamasına ilişkin tanıklardan ifade vermelerini isteyerek duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.
Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ürdün Avukatlar Sendikası Eski Başkanı Salih el-Armuti, "Sanık, Ürdün'e girişi sırasında üzerinde silah bulundurduğu ispatlanırsa terörle mücadele yasası gereği yargılanacak. Bunun da 3 yıl hapisten idama varan cezaları bulunuyor. İdam, silahla terör eylemi planlıyorsa uygulanıyor." dedi.
Armuti, ülkeye yasa dışı girme hadisesinin, bireysel bir olay olmadığını, Ürdün'e, güvenlik ve istikrarına zarar verme amacıyla İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD tarafından planlandığını savundu.
Ürdün kamuoyunun yargı sürecini dikkatli bir şekilde takip ettiğini belirten Armuti, ülkede ilk kez bir İsraillinin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandığına dikkati çekti.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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