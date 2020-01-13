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Ürdün'de yargılanan İsrailliye 4 ay hapis cezası - AMMAN

Ürdün'de mahkeme, yasa dışı yollarla ülkeye girme suçlamasıyla yargılanan İsrail vatandaşı Konstantin Kotov'un 4 ay hapsine hükmetti.

13.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:56
'de mahkeme, yasa dışı yollarla ülkeye girme suçlamasıyla yargılanan vatandaşı Konstantin Kotov'un 4 ay hapsine hükmetti.
Kotov, "yasa dışı yollarla ülkeye girme" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamalarıyla Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, Kotov'un 4 ay hapis ve 1000 dinar (1400 dolar) para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Hakkındaki kararın kesinleşmesi durumunda 29 Ekim 2019'da gözaltına alınan Kotov'un, 2,5 aylık tutukluluk süresi göz önüne alınarak 1,5 ay hapiste kalması bekleniyor.
Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin aldığı kararların temyiz yolu açık oluyor.
Kotov'un mahkemesiyle Ürdün'de ilk kez bir İsrailli yargılanarak ceza almış oldu.
Ürdün'de yargılanan İsrailliye 4 ay hapis cezası - AMMAN

İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA


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