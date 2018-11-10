- Ürdün
'deki sel felaketinde ölü sayısı 9'a yükseldi
AMMAN - Ürdün'ün farklı bölgelerinde yaşanan sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 6 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Ürdün Hükümet Sözcüsü Jumana Ganimat yaptığı açıklamada, Ürdün'ün farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. Sivil savunma ekiplerinin mahsur kalan binlerce kişiyi kurtardığını ifade eden Ganimat, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yerel kaynaklara göre, sel felaketinde 6 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Ürdün ordusunun devam eden kurtarma çalışmalarına da katıldığı bildirildi. Ürdün'ün Ölüdeniz
bölgesinde geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde ise 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Ürdün
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:52