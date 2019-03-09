Ürdün'den, Gözaltına Alınan Gazetecinin Serbest Bırakılması Talebi

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Suriye'nin başkenti Şam'da gözaltına alınan Ürdünlü gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin serbest bırakılması için Suriye rejimine çağrıda bulundu.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Süfyan el-Kudah, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Umeyr el-Garayibe'nin, Suriye'de gözaltında tutulduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ve kötü bir muamele görmediğini ifade etti.Kudah, Bakanlığın, Garayibe'nin gözaltına alındığı ilk andan itibaren gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.Ürdün'ün Şam Maslahatgüzarının, konuyu takip etmek ve Suriye Dışişleri Bakanlığına resmi nota vermekle görevlendirildiğini aktaran Kudah, maslahatgüzarın Suriye rejiminden resmi olarak, Garayibe'nin neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğuyla ilgili bilgi istediğini kaydetti.Kudah ayrıca, Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Eymen Alluş'un da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve kendisinden Garayibe'nin serbest bırakılması talebini Suriye rejimine iletmesinin istendiğini ifade etti. Kudah, Alluş'un, Ürdün'ün talebini ülkesinin yetkili makamlarına ileteceği sözü verdiğini sözlerine ekledi.Suriye rejiminden konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.Ürdün basınında, Suriye rejiminin Garayibe'yi 12 Şubat'ta Şam'dan dönerken gözaltına aldığı haberleri yer almıştı.