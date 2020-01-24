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Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Ürdün, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bu sabah düzenlediği baskını kınadı.

24.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:08Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
, polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i 'ya bu sabah düzenlediği baskını kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.
İsrail'in uluslararası hukuka aykırı davrandığını vurgulayan Fayiz, İsrail'e "mekanın kutsallığına, ibadet özgürlüğü ve güvenliğine, Harem-i Şerif'in statüsüne saygı duyması ve ihlalleri durdurması" çağrısında bulundu.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün, sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Ürdün, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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