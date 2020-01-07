Haberler » Güncel » Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama - Haber

Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama

Ürdün, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında bazı Filistinlileri darbetmesini kınadı.

07.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:32 Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama
, polisinin, işgal altındaki Doğu 'te yer alan Mescid-i 'nın Rahmet Kapısı yakınında bazı Filistinlileri darbetmesini kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırmasını reddettiklerini ve İsrail'in ihlallerini kınadıklarını belirtti.
İsrail'den mekanın kutsallığına, namaz kılanların özgürlük ve güvenliğine saygı duymasını talep eden Fayiz, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'nın güney cephesindeki duvarın yanına diktiği direkleri de kaldırmasını istedi.
Fayiz, Mescid-i Aksa'nın tüm işlerinden Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin sorumlu olduğunu, bakım ve restorasyonun da yine onun yetkisinde bulunduğunu kaydetti.
Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin devam etmesinden kaynaklanacak sorunlar konusunda uyarıda bulunan Fayiz, ihlallerin durdurulmasını ve Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyulmasını talep etti.
İsrail polisi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında 5 Filistinli genci gözaltına almıştı.
Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde, aynı bölgede bazı Filistinlileri darbettiğini aktarmıştı.
İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.
Rahmet Kapısı
Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.
Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.
İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.
Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

İsrail, Kudüs, Ürdün, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:56   ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Haber
23:54   Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi - Haber
23:52   Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Haber
23:50   Tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı - Haber
23:48   Trump: "ABD'nin Irak'tan şimdi çıkması, Irak'ın başına gelebilecek en kötü şeydir" - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
21:06   Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü - Haber
20:58   Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Haber
7.01.2020 23:58:17