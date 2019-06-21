21.06.2019 15:50
Haberler » Güncel » Haber

Ürdün halkı "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti

Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti.

Ürdün halkı, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Filistin 'de İsrail yanlısı barışın sağlanmasını öngören "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti. Ürdün'ün başkenti Amman 'da binlerce kişi, Filistin davasını tasfiye etme planı olarak görülen "Yüzyılın Anlaşmasını" protesto etti. Göstericiler, ABD'nin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığını vurgulayarak, ABD'nin barış planına büyük tepki gösterdi. Bahreyn 'in başkenti Manama 'da 4 gün sonra düzenlenmesi planlanan ekonomi toplantısının boykot edilmesi çağrısı yapan göstericiler, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı olduklarını ifade etti. ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını açıklamıştı. ABD, Yüzyılın Anlaşması kapsamında Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek amacıyla iş adamlarının katılımıyla, 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da 'Refah için Barış' başlıklı ekonomi çalıştayı düzenleneceğini açıklamıştı. Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşması" ve Manama ekonomi konferansını, Filistin'in özgürlük ve toprak bütünlüğü mücadelesini engelleme planı olarak görülüyor. Filistin hükumeti de Manama'da Filistin için düzenlenen konferanstan haberdar olmadıklarını ve boykot ettiklerini açıklamıştı.
(Hamad Alnajjar/İHA)Ürdün halkı Yüzyılın Anlaşması planını protesto etti
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri , Filistin , Ürdün , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:43 "Vali bey imzasının kıymetini ve sınırını bilsin"
17:43 Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi
17:43 Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı
17:43 DHA DIŞ- Hindistan, Umman Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti
17:43 Araçtan 28 kilo eroin çıktı
17:42 Keşan'da belediyeye ait 2 çöp kamyonu yakıldı/ Ek fotoğraflar
17:42 KARS DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ