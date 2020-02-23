Haberler » Güncel » Ürdün, İran ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor - Haber

Ürdün, İran ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor

Ürdün hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında İran ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesi kararı aldı.

23.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:36Ürdün, İran ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor
hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesi kararı aldı.
Ürdün hükümet sözcüsü Emced el-Adayile yaptığı yazılı açıklamada, "İran ve Güney Kore'de Kovid-19'a yakalanan vakaların sayısının artması üzerine bu virüse karşı alınan ek önlemler bugün uygulanmaya başlandı." ifadelerine yer verdi.
Hükümetin, geçici önlemler kapsamında hastalığın ana vatanı Çin başta olmak üzere İran ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesine karar verdiğini belirten Adayile, bu ülkelerden gelen Ürdünlülerin ise iki hafta boyunca karantinada tutulacağını kaydetti.
Güney Kore'de Kovid-19 salgınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 433'e yükselmişti.
İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıkmıştı.

Güney Kore, Ürdün, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 19:21:23