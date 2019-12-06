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Ürdün İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinlinin naaşını teslim aldı

Ürdün, 26 Kasım'da İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinli Sami Ebu Diyak'ın (37) naaşını teslim aldığını duyurdu.

06.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:40Ürdün İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinlinin naaşını teslim aldı
, 26 Kasım'da hapishanesinde şehit olan Filistinli Sami Ebu Diyak'ın (37) naaşını teslim aldığını duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "Sami Ebu Diyak'ın naaşı ailesinin isteği üzerine perşembe akşamı defnedilmek üzere Ürdün'e getirildi." ifadelerini kullandı.
Fayiz açıklamasında, dışişleri bakanlığının konuyu titizlikle takip ettiğini ve teslim işleminin gerçekleştirildiğini aktardı.
Kanser hastası olan ve Remle Cezaevi Hastanesi'nde 26 Kasım'da şehit düşen Ebu Diyak, 2002 yılında İsrail tarafından tutuklanmış, 3 kez müebbet ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti.
Ebu Diyak'ın, 2015'te İsrail'deki Suruka Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası tıbbi ihmale maruz bırakıldığı belirtiliyor.

İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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