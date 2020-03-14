Ürdün koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı
Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem aldı.
14.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:16
Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem aldı.
Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere iki hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu.
Eğitim Bakanlığının internet sitesinde gelecek haftadan, ulusal televizyon kanallarında ise bu haftadan başlamak üzere uzaktan eğitimin başlayacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, salı gününden itibaren bir sonraki emre kadar ticari amaçlı olanlar hariç tüm uçak seferlerinin durdurulmasına, tüm kara ve deniz sınırlarının kapatılmasına, genel katılımlı etkinliklerin, toplantıların, cami ve kiliselerdeki ibadetlerin durdurulmasına, cuma hutbesinin televizyonlardan yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında hastane ve hapishane ziyaretlerinin pazardan itibaren bir sonraki emre kadar durdurulmasına, tarihi mekanların bir haftalığına kapatılmasına, spor etkinliklerinin durdurulmasına, sinema, yüzme havuzları, spor salonları ve gençlik merkezlerinin kapatılmasına karar verildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere iki hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu.
Eğitim Bakanlığının internet sitesinde gelecek haftadan, ulusal televizyon kanallarında ise bu haftadan başlamak üzere uzaktan eğitimin başlayacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, salı gününden itibaren bir sonraki emre kadar ticari amaçlı olanlar hariç tüm uçak seferlerinin durdurulmasına, tüm kara ve deniz sınırlarının kapatılmasına, genel katılımlı etkinliklerin, toplantıların, cami ve kiliselerdeki ibadetlerin durdurulmasına, cuma hutbesinin televizyonlardan yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında hastane ve hapishane ziyaretlerinin pazardan itibaren bir sonraki emre kadar durdurulmasına, tarihi mekanların bir haftalığına kapatılmasına, spor etkinliklerinin durdurulmasına, sinema, yüzme havuzları, spor salonları ve gençlik merkezlerinin kapatılmasına karar verildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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