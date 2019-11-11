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Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Bakura'yı ziyaret etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiralanan ve kiralık süresi sona eren El-Bakura bölgesine ziyarette bulundu.

11.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:58Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Bakura'yı ziyaret etti
Kralı 2. Abdullah, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına 'e kiralanan ve kiralık süresi sona eren El-Bakura bölgesine ziyarette bulundu.
Amman merkezli El-Memleke televizyonu, Kral 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin'in "El-Bakura" bölgesini ziyaretini haberiyle izleyicilerine aktardı.
Haberde ziyaretle ilgili başka bilgi paylaşılmadı.
Ürdün, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiraladığı "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerini dün tekrar kontrolüne alarak buralara Ürdün bayrağını dikmişti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah da El-Bakura ve El-Gamr arazilerinde kontrolün bundan böyle tamamen Ürdün'de olduğunu belirtmiş ve "Bu toprakların her karışında egemenliğimizi sağlayacağız." ifadesini kullanmıştı.
El-Bakura ve El-Gamr arazileri
Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğusundaki El Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip.
Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan El-Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler, protestolar düzenlemiş, parlamentoda onlarca milletvekili sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı.
Ürdün yönetimi de geçen yıl kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmişti.

İkinci Abdullah, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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