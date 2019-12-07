Haberler » Güncel » Ürdün Kralı 2. Abdullah: 'Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz' - Haber

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak'ta yaşanan krizin, toplumun tüm unsurları arasında uzlaşma sağlanarak çözülmesini istediklerini belirtti.

07.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:22Ürdün Kralı 2. Abdullah:
Kralı 2. Abdullah, 'ta yaşanan krizin, toplumun tüm unsurları arasında uzlaşma sağlanarak çözülmesini istediklerini belirtti.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Kral Abdullah, görüşme "Ürdün, Irak'taki kardeşlerimizin, yaşanan krizi uzlaşma temelinde çözmesini arzuluyor." ifadesini kullandı.
Kral Abdullah, Ürdün'ün istikrar ve güvenliğini yeniden sağlaması, siyasi bağımsızlığını kazanması ve iç işlerine yönelik tüm müdahalelere karşı koyması konusunda Irak'ın yanında yer alacağını vurguladı.
Irak Cumhurbaşkanı Salih ise Irak halkının birlik olması, mevcut sorunların reform kanalıyla aşılması, istikrar ve güvenliğin korunması konusunda çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Salih, Irak'ın yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmesi için dost ve kardeş ülkelerden gelecek desteği önemsediğini dile getirdi.
Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmış, en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğini protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

İkinci Abdullah, Berhem Salih, Ürdün, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi'ne katıldı (1) - Haber
22:28 NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanları, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti - Haber
22:27 / Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOĞAN GRUBUNUN 60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 22:34:35