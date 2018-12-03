Ürdün Kralı Abdullah, Baba Bush'un Cenazesine Katılacak

Ürdün Kralı
II. Abdullah ile eşi Raina El Abdullah, hayatını kaybeden George H.W Bush'un cenazesine katılmak üzere yola çıktı.
Ürdün Kralı II Abdullah, Kraliçe Rania
el Abdullah eşliğinde, cuma günü hayatını kaybeden eski ABD
Başkanı George H.W. Bush'un cenazesine katılmak üzere Washington
'a gitti.
ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush cuma günü Teksas
'ta hayatını kaybetmişti. Baba Bush'un naaşı bugün Kongre binasına getirilecek ve ziyarete açılacak. Kongre, Bush'a son kez saygılarını sunmak isteyenler için çarşamba günü erken saatlere kadar kamuya açık kalacak.
41. Başkan Bush, Çarşamba
günü Washington'da Ulusal Katedral'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Texas
'ta başkanlık kütüphanesinde toprağa verilecek. - AMMAN
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:39