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Ürdün Kralı Abdullah: "Filistin topraklarında tek taraflı icraat barışı baltalar"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin topraklarındaki tek taraflı uygulamaların, iki devletli çözümü ve bölgedeki barış fırsatlarını baltaladığını söyledi.

22.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:48Ürdün Kralı Abdullah:
Ürdün Kralı 2. Abdullah, topraklarındaki tek taraflı uygulamaların, iki devletli çözümü ve bölgedeki barış fırsatlarını baltaladığını söyledi.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmede, ülkesinin Filistin topraklarında uluslararası yasaları ihlal eden Yahudi yerleşim birimlerine karşı olduğunu ve bu tavrın değişmeyeceğini ifade eden Kral Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm temelinde, İsrail-Filistin anlaşmazlığını sona erdirmek için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.
Kral Abdullah, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresinin 2023'e kadar uzatılması kararını da memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
Görüşmede ayrıca bölgesel krizler ve siyasi çözüm yolları üzerine çabaların ele alındığı belirtilen açıklamaya göre ayrıca Kral Abdullah, bu konularda BM'nin önemini vurguladı.
Kral Abdullah, uluslararası toplumun Suriyeli mültecilere ve ev sahibi ülkelere insani yardım desteklerinin verilmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Guterres, Filistin'de "iki devletli çözüm" ve Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki Haşimi Vesayeti'ne saygınlığın BM tarafından kabul ve bağlılığın sürdüğünü söyledi.
Kanada ziyaretinin ardından resmi ziyaret için ABD'ye geçen Ürdün Kralı 2. Abdullah, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından "2019 Devlet Adamı Ödülü"ne layık görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Filistin, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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