20.06.2019 12:44
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Ürdün Kralı Abdullah Singapur'da

Ürdün Kralı Abdullah Singapur

Ürdün Kralı II. Abdullah, temaslarda bulunmak üzere Singapur'a gitti.

ÜrdünKralı II. Abdullah, temaslarda bulunmak üzereSingapur'a gitti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, SingapurCumhurbaşkanıHalime Yakub daveti ve ülkede düzenlenen "Birbirlerine Bağlı Topluluklar" adlı konferansa katılmak üzere Singapur'a gitti.

Konferans, toplumları bölen ve ayrılığa yol açacak olan dinler ve kültürler arasındaki farklılığa ve tehditlere çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirildi. Kral II. Abdullah konferansta gerçekleştirdiği konuşmada, "Dinler arası uyum, karşılıklı saygı ve güveni yok etme, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir. Herkes nefrete ve dışlanmaya karşı durmalı" ifadelerini kullandı.

Kral II. Abdullah,Kudüs'ün barış kenti ilan edilmesi veFilistinhalkına 1967 sınırlarında devlet kurulması için çağrı yaparak, "Bu kutsal şehri Kudüs'ü dünyadaki milyarlarca insan için muhafaza etmeliyiz. Kudüs bizi birleştirmeli ve barış şehri olmalı" diye konuştu.

Kral II. Abdullah'ın, ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini ve iki ülke arasındaki deneyim alışverişini değerlendirmek üzere Singapur Devlet Başkanı ve BaşbakanLee Hsien Loongile bir araya geleceği ifade edildi. - SİNGAPUR
Kaynak: İHA
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