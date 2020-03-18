Ürdün Kralı, koronavirüsle mücadele kapsamında "olağanüstü hâl yasasını" onayladı
Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.
18.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:02
Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.
Bakanlar Kurulunun, olağanüstü hal yasası olarak da bilinen "savunma yasasının" yürürlüğe konulması kararı, Kral Abdullah'ın yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle onaylandı.
Ürdün Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Leys Nasravani AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yasa olağanüstü hal yasası mesabesindedir. Yasa, Başbakan'a geniş, sınırsız ve yazılı olmayan yetkiler verilmesini öngörüyor." dedi.
Nasravani, Rezzaz'a tanınan yetkilerin virüsle mücadele ile sınırlı olması gerektiğini savundu.
Ürdün Anayasası'nın 124'üncü maddesi, ülkenin savunulmasını gerektiren olağanüstü bir durum olması halinde, "savunma yasası" adında bir kanun çıkarılmasını öngörüyor.
Bakanlar Kurulunun, olağanüstü hal yasası olarak da bilinen "savunma yasasının" yürürlüğe konulması kararı, Kral Abdullah'ın yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle onaylandı.
Ürdün Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Leys Nasravani AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yasa olağanüstü hal yasası mesabesindedir. Yasa, Başbakan'a geniş, sınırsız ve yazılı olmayan yetkiler verilmesini öngörüyor." dedi.
Nasravani, Rezzaz'a tanınan yetkilerin virüsle mücadele ile sınırlı olması gerektiğini savundu.
Ürdün Anayasası'nın 124'üncü maddesi, ülkenin savunulmasını gerektiren olağanüstü bir durum olması halinde, "savunma yasası" adında bir kanun çıkarılmasını öngörüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : İkinci Abdullah, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu