Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ürdün Kralı'ndan halka 'sokağa çıkma yasağına uymaları' çağrısı - Haberler

Ürdün Kralı'ndan halka "sokağa çıkma yasağına uymaları" çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına ve yetkililerin açıkladığı talimatlara uymaları çağrısında bulundu.

23.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:34
Ürdün Kralı'ndan halka
Ürdün Kralı 2. Abdullah, halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına ve yetkililerin açıkladığı talimatlara uymaları çağrısında bulundu.
Kral 2. Abdullah, asker üniformasıyla televizyondan yaptığı konuşmasında, "Bu günlerde ülkemiz, diğer ülkeler gibi istisnai ve zor bir durumdan geçiyor. Bu durumda, bazı uygulamaların hayata geçirilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve istisnai bir iş birliği gerekiyor." dedi.
Herkesi sorumlu davranmaya çağıran Ürdün Kralı, "Sokağa çıkmamanızı ve resmi makamların talimatlarına uymanızı istiyorum. Böylece sevgili ülkemizin korunması noktasındaki sorumluluğumuzu da yerine getirelim." diye konuştu.
Ülkede bugün 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği böylece toplam vaka sayısının 128'e yükseldiği açıklanmıştı.
Ürdün'de koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İkinci Abdullah, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye Kolombiya'ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi - Haber Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Haber Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak - Haber Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuç veren ilacı Türkiye'ye getirdik - Haber Marketler metrekareye göre müşteri alacak, toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışacak - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading