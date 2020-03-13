Ürdün'ü kum fırtınası vurdu
Ürdün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Amman Uluslararası Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.
13.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:52
Ürdün başkenti Amman 'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Amman Uluslararası Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Amman Uluslararası Havaalanı'nı vuran kum fırtınası tüm uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer ise gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların güvende olması için zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarısında bulundu. Amman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara hava durumunun sürekli takip edilmesi yönünde uyarı yapıldı. Ülkenin Eğitim Bakanlığı olumsuz hava şartları sonrası Maan, Badia ve Akabe'nin bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
(İHA)
Ürdün'ün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Amman Uluslararası Havaalanı'nı vuran kum fırtınası tüm uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer ise gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların güvende olması için zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarısında bulundu. Amman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara hava durumunun sürekli takip edilmesi yönünde uyarı yapıldı. Ülkenin Eğitim Bakanlığı olumsuz hava şartları sonrası Maan, Badia ve Akabe'nin bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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