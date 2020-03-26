Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ürdün'ün İrbid kenti karantina altına alındı

Ürdün'ün İrbid kenti korona virüs salgını nedeni ile karantina altına alındı.

26.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:40
Ürdün'ün İrbid kenti karantina altına alındı
Ürdün 'ün İrbid kenti korona virüs salgını nedeni ile karantina altına alındı. Kente giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Ürdün'de hükümet korona virüs vakaların artması nedeni ile yeni tedbirler alırken, yeni alınan tedbirler kapsamında İrbid kenti karantina altına alındı. İrbid'e giriş ve çıkışlar kapatılırken, Ürdün Ordusu, kentin içinde devriye atmaya başladı. Ürdün'de korona virüs önlemleri kapsamında 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Jaber, tarafından yapılan açıklamada 26'sı İrbid'de, 14'ü Amman 'da olmak üzere 40 yeni korona virüs vakası bildirilirken, vaka sayısı 212'ye yükseldi. - AMMAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Amman, Ürdün, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ürdün'ün İrbid kenti karantina altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD, Çin’i geçip korona pandemisinin yeni merkezi oldu Haberler
ABD, Çin'i geçip korona pandemisinin yeni merkezi oldu
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi Haberler
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Haberler
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Ölü sayısı 75’e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
Ölü sayısı 75'e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Haberler
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Haberler
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

01:04: THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu - Haber 01:04: Hamas, Suudi Arabistan'dan Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi - Haber 01:04: Gana'da Kovid-19 nedeniyle 808 mahkuma af - Haber 01:03: THY, NEW YORK SEFERLERİNİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE DURDURDU - Haber 00:58: Manisa'da iş yeri yangını - Haber 00:52: ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu - Haber 00:22: Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi - Haber 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:49: İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız - Haber 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:28: Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu - Haber