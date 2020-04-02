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Ürdün'ün koronavirüse henüz yakalanmayan Mefrak kenti, her gün dezenfekte ediliyor

Ürdün'de henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmemiş olan El-Mefrak ili, salgının önlenmesi kapsamında her gün dezenfekte ediliyor.

02.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:16
Ürdün 'de henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmemiş olan El-Mefrak ili, salgının önlenmesi kapsamında her gün dezenfekte ediliyor.
Başkent Amman 'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde yer alan Mefrak Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında gayretle çalışıyor.
Belediye, her gün yerel saatle 18.00 gibi caddelerin boşaltılması için uyarı mahiyetinde sirenler çalıyor. Sokakların boşalmasıyla sıkı bir çalışma içine giren belediye görevlileri, vatandaşların sağlığına zararlı virüsleri ortadan kaldırmak için tüm caddeleri ve dükkanların önlerini dezenfektanla yıkıyor.
Mefrak Belediye Başkanı Amir ed-Dağmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyelerin bağlı bulunduğu Yerel Yönetim Bakanlığının, virüsün yayılmasıyla mücadele konusundaki talimatlarının açık olduğunu, buradan yola çıkarak mükemmellik ve bireysellik temasıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.
Diğer belediyelerin bu kapsamdaki çalışmalarının virüslere karşı ilaçları çevreye püskürtmekle sınırlı kaldığına işaret eden Dağmi, "Mefrak'ta birkaç gündür tüm sokakları ve dükkanların kepenkleri ile ön cephelerini dezenfektanla yıkıyoruz, süpürüyoruz." dedi.
Dağmi, yüzlerce görevlinin yer aldığı bu işlem sırasında virüs ve mikropların yüzde 99'unu öldüren dezenfektan malzemeler kullandığını belirtti.
Mefrak'ta virüs tespit edilmedi
Dağmi, şu ana kadar Mefrak'ta herhangi bir virüs vakası tespit edilmediğinin altını çizerek koruyucu işlemlere devam edildiğini söyledi.
"Bir dirhem önlem, bir kantar ilaçtan iyidir" görüşünden yola çıktıklarını ifade eden Dağmi, il sakinlerinin de bu konuda anlayışlı olduğunu, hükümet tarafından alınan tüm tedbirleri yerine getirdiğini aktardı.
Mefrak'ta yürütülen dezenfeksiyon kampanyaları, çok sayıda Suriyeli sığınmacının da yer aldığı bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamalara göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5'e, vaka sayısı 278'e yükseldi. Ülke genelinde 36 kişi ise hastalıktan kurtuldu.
Ürdün'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 25 Mart'tan itibaren yasağın gevşetilerek belli saatlerde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.
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Ürdün’ün koronavirüse henüz yakalanmayan Mefrak kenti, her gün dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Amman, Ürdün, Güncel

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Ürdün'ün koronavirüse henüz yakalanmayan Mefrak kenti, her gün dezenfekte ediliyor
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