Ürdün ve BAE'de Kovid-19 vakaları arttı
Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 259'a çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.
29.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:32
Ürdün 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 259'a çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise vaka sayısı 570'e, ölü sayısı 3'e yükseldi.
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman 'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle ikinci ölümün geçekleştiğini belirtti.
Cabir, 13 kişide daha Kovid-19 görüldüğü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 1 can kaybının daha yaşandığı böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 102 artarak 570'e yükseldiği belirtildi.
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman 'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle ikinci ölümün geçekleştiğini belirtti.
Cabir, 13 kişide daha Kovid-19 görüldüğü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 1 can kaybının daha yaşandığı böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 102 artarak 570'e yükseldiği belirtildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Amman, Ürdün, Güncel