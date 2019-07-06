06.07.2019 23:20
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Ürdün ve Umman dışişleri bakanları bölgedeki gelişmeleri görüştü

Ürdün ve Umman dışişleri bakanları bölgedeki gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede, bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ikilinin haziran ayı sonunda Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirdikleri görüşmede ele aldıkları konularda atılan adımları değerlendirdiği kaydedildi.
Ummanlı Bakan bin Alevi'nin Ürdün'e ne zaman geldiğiyle ilgili bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Ürdün, Güncel

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