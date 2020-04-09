Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ürdün, Yemen'deki ateşkes kararından memnun

Ürdün, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

09.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:24
Ürdün, Yemen'deki ateşkes kararından memnun
Ürdün , Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen 'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi "kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması için gerekli şartların oluşturulmasında önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
Safedi, ülkesinin Yemen'deki krizin siyasi bir çözüme ulaşması için her türlü çabanın sarf edilmesinden yana olduğunu ifade etti.
Safedi, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Safedi'nin Le Drian ile bölgesel konuları ele aldığı kaydedildi.
Açıklamda ayrıca Safedi'nin, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarını ilhak edici adımları konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.
Yemen'de ateşkes
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Ürdün, Yemen, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
İsrail’de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti Haberler
İsrail'de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Haberler ›› Güncel ››Ürdün, Yemen'deki ateşkes kararından memnun - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber 23:03: Kızılay'dan sağlık çalışanlarına moral ikramı - Haber 23:02: Yalvaç'ta dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu - Haber 22:58: İran Petrol Bakanı: "OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde" - Haber 22:58: Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Haber 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 22:05: Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler