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Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir sitede Ürdünlü 8 yaşındaki bir çocuğa tokat atan Nadir K. gözaltına alındı. Tokat atılan çocuğun babası Nadir K.'nın kendisine de yumruk attığını belirtirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

06.10.2019 14:53

Mezitli'deki bir sitede dün saat 20.00 sıralarında Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü A.T.O.A.K isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine Nadir K. gözaltına alındı.

ÜRDÜNLÜ BABA OLAY ANINI ANLATTI

İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen darbedilen çocuğun babası Trad Oqlah Faraj Al K., Nadir K.'nin kendisine de yumruk attığını belirtti. Ürdünlü baba, ifadesinde şunları söyledi:

"Çarşıda bulunduğum esnada ailem beni cep telefonundan arayarak oğlum A.T.O.A.K. ve kızım olan S.T.O.A.K.'nin aynı sitede oturan ismini polis merkezinde öğrendiğim Nadir K. isimli şahıs tarafından darbedildiğini söyledi. Ben de hemen siteye geldim. Konunun ne olduğunu anlamaya çalıştığım sırada Nadir isimli şahıs benim üzerime gelerek sağ gözümün üzerine yumruk attı. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Bu esnada ikametime taşlı saldırı oldu ve evimin camları kırıldı. Site sakinleri araya girerek bizi ayırdılar. Daha sonra olay yerine polis ekibi geldi. Bizi alarak polis merkezine getirdiler. Nadir isimli şahsın oğluma ve kızıma yönelik uygulamış olduğu şiddet görüntülerini siz görevlilere teslim ediyorum. Ben olay sırasında kimseye vurmadım. Küfür ve tehdit etmedim. Ben ve ailem herhangi bir kimsenin huzur ve sükununu bozacak tavır ve davranışlarda bulunmadık. Çocuklarımı ve beni darbeden, evime zarar veren Nadir K.'den davacı ve şikayetçiyim."

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsacvcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak; 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.D. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemistir. Ürdünlü çocuğa siddetli bir sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmistir. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

MersinMersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Mezitli, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(9)
NEF-İ:Boz ayinin ewrimlesememis hali olan anne babalarin yetistirdekleri boz ayilar sokakta yan bakmalar yuzunden insanlari penceler,askerde alt tertibi ezer,kadini asglar cunku bunlarin beyni degil penceleri gelismistir cunku insan olabilmek icin yeterince ewrimlesememislerdir.
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ADINI YAZ Y:Ne yaşanırsa yaşansın . hiç kimse başkasının çocuğuna vurmaya hakkı yoktur. Daha çok zor olan bizim vatanımıza sığınmış İnsanların çocuğuna şiddet. . uygulamak onlar çocuktur kavga eder barışırlar. .
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İNSAN OLMAK:Çocuk bu arkadaş çocuk Yaradan Allah ın yaptıklarından sorumlu tutmadığı küçük insan masum. Ama bazılarının hırpaladığı hatta istismar bile ettiği yarınımızın sahibi masum küçük insanlar
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UCUBE:Hey gidi insanlık hey, gücünüz ufacık çocuğa mı yetiyor. Uyarı yaparsın, vurmak nedir? Senin gücünde mi o çocukta dövdün saygısız. Zaten saygılı baba olsaydın önce oğlunu terbiye ederdin. ;)))
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CEMAL ARSLAN:sonrada diyorlar ki çocuk kavgası kanlı bitti büyük konuşmuyorum benim çocuğa tokat atılsın öyle o adamı feriştahı kurtaramaz terbiyesiz adam
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SERKAN:Herhangi bir çocuk olunca savcılar ayaga kalkar mıydı arap çocugu olunca iş değişiyor
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ÖZGÜR:Serkan sen böyle yazararak ayırımcılık yapıyon.unutma ki çocuk çocuktur.
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ATSIZ:Çocuğa vurmasını hiçbir şekilde onaylamıyorum ama Türkiyede yaşıyorsunuz insanlar burada askerlik yapıyor yani bedel ödüyor ve sonucunda vatandaş oluyoruz vs ama ürdünlü veya abdli olsun fark etmesin burada yaşıyorsa buraya öncelik versinler kardeşim şunları eğitin
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İYİ OLMUŞ:Yatsın bi kaç hafta içerde aklı başına gelir cocuk bunlar kavga edebilirler ne var
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