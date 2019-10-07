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Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı

Mersin'de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı.

07.10.2019 12:28

Mersin'de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 'ev hapsi' kararına, bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

"TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı.

'Ev hapsi'nde bulunan şüphelinin, bu karar sonrası tutuklanacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de cumartesi akşamı bir sitede yaşanan ve Ürdün vatandaşı bir ailenin 8 yaşındaki çocuğunun sert bir şekilde tokatlandığı olayda, çocuğu darp eden şahıs dün gözaltına alınmıştı. Ardından da ev hapsine çarptırılmıştı.

MersinMersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldıÜrdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldı

Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı

Başsavcı, Mersin, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(19)
HARBİDEN:O Mersinliye yermisin yemezmisin ağzını burnunu dağıtmak lazımdı o anda çok pis dayak yemeli o çocuk gibi yere yapışmalı kalkmalı yapışmalı allahın dallaması
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MEMET33:SEN DELİMİSİN BE ADAM, DEVLETİ ARAPÇI OLAN BİR YERDE BİR ARABA DOKUNULURMU? NEYSEKİ SURİYELİ DEĞİL ALLAHTAN ONUN CEZASI DAHA BÜYÜK OLURDU.
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A.D.:karşındaki insan zayıf diye güçsüz diye yabancı diye zulüm ediyorsan sen insan değilsin asla olamazsın ben sadece bu haberle ilgili yorum yaptım diğer suçlara verilen veya verilmeyen cezalar bu aşağılık hareketin asla ölçüsü olamaz
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DİN KARDEŞLERİM:Esselamu aleyküm mültecilere bunları müstahak gören abilerim kardeşlerime soruyorum o daha 5 yaşında çocuk.. Sizin ne ara bu kadar vicdanınız körerdi.. Aynısı kendi çocuğunuza kardeşinize yapılsaydı sizin tepkiniz ne olurdu... Allah aşkına bizi biz yapan o vicdanımız merhametimiz den şaşmayalım.. Mülteci sorunu ayrı bir şey bu 5 yaşında çocuğa öldüresiye atılan tokat apayrı birşey.. Herşeyi yalvarırım buna bağlamayın.. Allaha emanet olun
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ÖMER:Bu adama o attığı tokattan ötürü 100 tokat cezası varılması lazım +ıdam.!!!!
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MIZMIZ:OHHHHHHH OHHHHHHH OHHHHHH İÇİM SOĞUDU
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GÖKAY KADIOĞLU:5. Yaşındaki çocuğa ve annesine kalkan el kanunlar ile kırılmalı, kırılmalı ki hattı aşan her kişiye örnek olmalı.
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ADINIZI YAZIN:yazıklar olsun insan olmadıgı burdan belli
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A:Gebersin pislik herif
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TOKATA TOKAT:YAZIKLAR OLSUN YA. . . 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA VURDUĞUNDA ÇIKAN SESE BAK, VURUŞUN ŞİDDETİNİ HESAP ET. KISASA KISAS, 5 GÜN ARALIKSIZ TOKATLAYACAKSIN BUNU. . .
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