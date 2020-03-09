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Ürdünlü çocuğa tokat davasında karar çıktı

Mersin'de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4 ayrı suçlamadan toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Ürdünlü çocuğa tokat davasında karar çıktı
Mersin 'de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla yargılanan sanık, 4 ayrı suçlamadan toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını ileri tarihe bıraktı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası Nadir K., 5 yaşındaki Ürdün vatandaşı A.K.'yi tokatlayarak yere düşürmüştü. Sosyal medyada yer alan olaya ilişkin görüntüler ise büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan zanlı hakkında önce ev hapsi kararı verilmiş, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı. 40 gün cezaevinde kalan Nadir K., 2'nci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Ürdünlü çocuğa tokat davasının 5'inci duruşmasında karar çıktı. 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Nadir K'ye, 5 yaşındaki A.K.'nin ablası Sedra'yı iteklemekten beraat verirken, çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, çocuğun babasını darp etmekten 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehditten 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını ileri tarihe bıraktı.

Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığa verilen cezayı az bulduklarını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mersin, 3. Sayfa
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