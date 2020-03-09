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Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa 2 yıl 5 gün hapis cezası

MERSİN'de, bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ye (5) tokat atan Nadir Kızılbulut'un yargılandığı davada, karar açıklandı.

09.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa 2 yıl 5 gün hapis cezası

MERSİN'de, bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ye (5) tokat atan Nadir Kızılbulut'un yargılandığı davada, karar açıklandı.  Kızılbulut, 5 yaşındaki çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, baba Trad'a yönelik eyleminden dolayı 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Geçen yıl 5 Ekim'de, Mezitli ilçesindeki sitede meydana gelen olayda, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak, kalabalığa doğru gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. adlı çocuğa tokat attı. Çocuk tokadın şiddetiyle yere düşerken, ailelerin tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anlar ise site sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nadir Kızılbulut, Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darbettiği, evlerinin camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kızılbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kızılbulut, 40 gün sonra, 13 Aralık 2019'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ve mağdur Ürdünlü aile katılmadı. Avukatları son kez dinleyen mahkeme başkanı, Nadir Kızılbulut hakkında kararı açıkladı. Kızılbulut, 5 yaşındaki çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, baba Trad'a yönelik eyleminden dolayı 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık hakkında 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)' maddesini uyguladı.

AVUKAT GÖKALP: İTİRAZ EDECEĞİZ

Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanığa verilen ceza yetersiz. Kendini savunamayacak yaştaki bir çocuğa yönelik uygulanan bir fiil söz konusu. Bölge mahkemesine itiraz edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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