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Ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

MERSİN'de bir sitede Ürdünlü çocuğa yönelik tokat olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

14.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:37Ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

MERSİN'de bir sitede Ürdünlü çocuğa yönelik tokat olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde camları kırılan Ürdünlü ailenin evinin önünde bir grubun beklediği görüldü.

'deki bir sitede 5 Ekim'de Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırdı. Bu sırada bir site sakini, Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat atması tepki çekti. Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darp ettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle Nadir Kızılbulut gözaltına alınıp, tutuklandı.

'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kızılbulut, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evi taşlanarak camları kırılan Ürdünlü ailenin çektiği video, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, camları kırılan evin önünde çoğu erkek yaklaşık 10 kişilik bir grup bekliyor. Havanın karanlık olması nedeniyle görüntülerde Ürdünlü küçük çocuğa tokat atan sanık Nadir Kızılbulut'un yer alıp almadığı ise anlaşılmıyor.



Mezitli, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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