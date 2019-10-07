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Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (3)

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARIMersin'de Ürdünlü komşularının 5 yaşındaki oğluna tokat atan N.K. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

07.10.2019 22:07Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (3)

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Mersin'de Ürdünlü komşularının 5 yaşındaki oğluna tokat atan N.K. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
N.K.'nin gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ev hapsi' kararıyla salıverilmesine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık itirazında, hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma açılan N.K. için 'ev hapsi' tedbirinin yeterli olmadığını belirtti. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı. Ev hapsinde bulunan şüphelinin, polis tarafından alınarak adliyeye götürülmesi ve tutuklanması bekleniyor.



Başsavcı, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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