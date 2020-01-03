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Ürdünlülerden İsrail-Ürdün gaz anlaşması protestosu

Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma namazı sonrası binlerce kişi, İsrail-Ürdün gaz anlaşmasını protesto etti.

03.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:57 Ürdünlülerden İsrail-Ürdün gaz anlaşması protestosu
'ün başkenti 'da cuma namazı sonrası binlerce kişi, İsrail-Ürdün gaz anlaşmasını protesto etti.

Binlerce Ürdünlü, İsrail'le imzalanan doğal gaz anlaşmasını protesto etti. Başkent Amman'da cuma namazı sonrası El Hüseeyni Cami önünde toplanan kalabalık, El Nahıl Meydanı'na kadar yürüdü. Doğal gaz akışının dün Ürdün'e ulaşmasını protesto eden Ürdünlüler, anlaşmanın iptal edilmesini talep etti.

Ürdün hükümetini "vatan hainliği" ile suçlayan eylemciler, anlaşmaya imza koyan yetkililerin mahkemede hesap vermesini istedi. Eylemciler, İsrail ile Ürdün arasındaki doğal gaz anlaşmasını eleştiren pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Ürdün, Eylül 2016'da 15 yıl süreyle İsrail'den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı. - AMMAN

İsrail, Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: İHA

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